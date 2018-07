Renato exalta domínio do Grêmio em triunfo magro sobre o Vitória

A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Vitória, na Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, encheu o técnico Renato Gaúcho de satisfação. Afinal, o time encerrou um jejum de três meses sem triunfar como visitante na competição e, na sua avaliação, foi superior durante todo o duelo, mesmo com o placar magro.

"Vencemos por 1 a 0, mas criamos oportunidades e não demos chance ao adversário. A nossa bola aérea defensiva foi muito boa e aproveitamos a bola parada para fazer o gol. É o mais importante. Se não deu chance ao adversário, é porque a equipe está bem postada. Gostei da postura", elogiou o treinador.

Renato só lamentou as várias chances de gol perdidas, especialmente por Henrique Almeida e Everton. Mas ele garantiu que os jogadores estão "perdoados", destacando a alta produção ofensiva do seu time, que conseguiu se recuperar da derrota para o Cruzeiro no último fim de semana.

"Eles estão desculpados. É o que eu falo, é a idade, é a vontade de fazer rápido o gol, não ajeitam o corpo para finalizar. Falta mais tranquilidade. Mas estão mais confiantes e estão criando, foi o jogo em que mais criamos, no primeiro e no segundo tempo. E não demos chances ao adversário", disse.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 43 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão e segue firme na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai receber o Atlético Paranaense, na Arena Grêmio, pela 30ª rodada.