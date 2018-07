Renato exalta força do elenco gremista após nova vitória: 'Exemplo para o Brasil'

Depois de ver o Grêmio bater o Vitória por 3 a 1, no Barradão, em Salvador, na noite da última quarta-feira, e reduzir para seis pontos a vantagem para o líder Corinthians no Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho exaltou a força do elenco gremista na esteira do fato de que o time realiza boas campanhas nas três competições que está disputando neste momento.

Além de ocupar a vice-liderança do Brasileirão, a equipe abriu ótima vantagem de 4 a 0 sobre o Atlético-PR no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, assim como superou o Godoy Cruz por 1 a 0, na Argentina, no primeiro confronto do mata-mata da mesma fase na Copa Libertadores. "O Grêmio é exemplo no Brasil. Está disputando três competições e vai bem em todas. Vai muito bem mesmo", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva.

"Acima de tudo, toda a equipe se comportou muito bem, é lógico que um ou outro um pouco acima dos demais companheiros, mas prevaleceu o conjunto", elogiou Renato Gaúcho, que também enfatizou que o Grêmio conseguiu vencer na capital goiana com um placar expressivo, fora de casa, mesmo atuando desfalcado de alguns jogadores importantes como Geromel, Michel e Luan.

"O time está entrosado, consciente do que deve fazer. E mesmo com muitos desfalques, a equipe se comportou muito bem. E não é fácil jogar aqui com o Vitória, que está na zona do rebaixamento. Então todos estão de parabéns", enalteceu o comandante.

Já ao analisar a atuação dos jogadores que ganharam chances na equipe nesta quarta-feira e de outros que tiveram de desempenhar funções diferentes em campo por causa da ausência de alguns titulares, Renato afirmou que não se surpreendeu com o bom desempenho destes atletas, entre eles Fernandinho, autor do belo gol de falta que abriu o placar em Salvador, já aos 7 minutos do primeiro tempo.

"O (gol do) Fernandinho não é surpresa, ele treina e treina bem faltas. O mais importante foi que ele bateu com confiança e nos deu tranquilidade logo no início. Mudamos nossa maneira de jogar pelas ausências, mas deu certo. Todos se comprometeram. Ramiro e Arthur jogaram fora de posição e fizeram gols", destacou o treinador, que agora irá preparar o Grêmio para encarar o São Paulo, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, no duelo isolado que fechará a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.