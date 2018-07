Renato exalta vitória e crê em Grêmio na Libertadores

A vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no domingo, aumentou as esperanças do Grêmio de se classificar para a próxima Libertadores. O resultado deixou a equipe gaúcha em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, quatro atrás do terceiro colocado Corinthians. Para o técnico Renato Gaúcho, o apoio da torcida do Estádio Olímpico pode fazer a diferença para o time na reta final do torneio.

"Aquela luzinha no final do túnel está aparecendo e nós estamos de olho nela. É difícil de bater o Grêmio aqui no estádio Olímpico. E nós temos a força da nossa torcida, que ajuda", afirmou Renato, satisfeito com o apoio dos mais de 40 mil torcedores que foram ao Olímpico no domingo.

O treinador dividiu a responsabilidade pela ascensão do Grêmio no Brasileirão com os jogadores. "Quando todo mundo quer, as coisas vão fluindo naturalmente. O grupo é muito bom e eu sempre falei isso. Sob o meu comando, desde que cheguei, em todos os jogos o Grêmio fez gols ou ao menos um gol. E isso é fundamental", disse.

Renato ressaltou a importância do triunfo sobre o atual líder do Brasileirão, após ficar em desvantagem no placar. "Hoje enfrentamos um grande adversário. O jogo era difícil, nós sabíamos, mas a equipe se comportou bem. Acredito que tenha dado certo, nos entregamos bem, então, a equipe está de parabéns. Não é fácil você enfrentar um adversário desses, sair perdendo e virar o jogo", comentou.