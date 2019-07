Renato exibe vídeo com frases de Guardiola e não indica time gremista

O time do Grêmio realizou na tarde desta quarta-feira, em um campo da sede da Conmebol, em Luque, na região metropolitana de Assunção, o último treino de preparação para encarar o Libertad nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, na capital do Paraguai, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Antes da atividade, a comissão técnica liderada por Renato Gaúcho exibiu aos jogadores um vídeo motivacional que continha frases de efeito de Pep Guardiola, consagrado treinador espanhol que hoje dirige o Manchester City. Logo em seguida, no gramado, o comandante permitiu a presença da imprensa para acompanhar o trabalho dos atletas, mas não indicou uma possível formação titular que escalaria diante da equipe paraguaia.

Localizado exatamente em frente ao hotel onde o time está concentrado, o campo da Conmebol onde os gremistas finalizaram os preparativos para encarar o Libertad foi usado nesta quarta para um treino físico comandado pelo preparador Rogério Dias e também para um tradicional rachão de véspera de jogo, de caráter recreativo. Para completar, alguns atletas treinaram cobranças de pênaltis.

O Grêmio venceu o duelo de ida do mata-mata por 2 a 0, na semana passada, em Porto Alegre, e por isso poderá avançar às quartas de final até com uma derrota por diferença mínima de gols nesta quinta. Caso o rival paraguaio devolva o placar de 2 a 0, a vaga na próxima fase será definida nas penalidades.

Os goleiros Paulo Victor, Julio César e Brenno Fraga treinam sob o comando do preparador Rogério Godoy. #VamosTricolor #PuroSentimento ⚽️ pic.twitter.com/CdNJryXKmS — Grêmio FBPA (@Gremio) July 31, 2019

Expulso no embate entre as equipes na capital gaúcha, o zagueiro Geromel cumprirá suspensão. Ele chegou a viajar com o grupo gremista ao Paraguai, mas o clube confirmou que ele foi dispensado pela manhã para retornar ao Brasil para poder resolver assuntos particulares. Assim, diferentemente do que estava programado, o defensor não acompanhará no Defensores del Chaco o duelo decisivo com o Libertad.

David Braz, autor do segundo gol da vitória da semana passada sobre o time paraguaio, será o substituto do titular na zaga. No confronto de ida, ele já substituiu o atacante André, que acabou sendo sacrificado como opção de Renato para recompor a sua zaga.

E embora Renato não tenha indicado uma possível formação titular no treino desta quarta, a equipe deve ir a campo com Paulo Victor; Leonardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Everton, Jean Pyerre e Alisson; André.

REGULARIZADO PARA ESTREAR

No mesmo dia em que o Grêmio encerrou a preparação para encarar o Libertad, o atacante Luciano, recém-contratado pelo clube após deixar o Fluminense, teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e assim está com sua situação regularizada para estrear na próxima segunda-feira, contra a Chapecoense, às 20 horas, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na última terça-feira, ele assinou acordo para defender a equipe tricolor até o fim de 2022.