Renato faz mistério e Grêmio viaja a Curitiba sem Geromel, Michel e Jael

O Grêmio encerrou na manhã deste sábado a preparação para o duelo diante do Paraná, que acontecerá no domingo, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Como costuma fazer nas vésperas das partidas, o técnico Renato Gaúcho fechou a maior parte do trabalho à imprensa e não confirmou a escalação que vai a campo.

Apesar do mistério, a tendência é que Renato leve o Grêmio a campo no domingo com o que tem de melhor. Em meio à maratona de jogos, ele poupou alguns nomes na vitória do meio de semana sobre o Monagas, na Venezuela, pela Libertadores. Por isso, deve ter força máxima no domingo.

Os desfalques gremistas serão todos por problemas físicos, com exceção do zagueiro Pedro Geromel. Convocado para a seleção brasileira que vai à Copa do Mundo, ele se apresentará na segunda-feira. Por isso, foi liberado do confronto e sequer treinou neste sábado.

Renato já não podia contar com o volante Arthur e o atacante Everton, contundidos, e ganhou mais dois desfalques neste sábado. Depois de deixar o treino de sexta mais cedo, com uma lesão na coxa direita, Jael foi vetado. O volante Michel sentiu o mesmo problema neste sábado e também sequer viajou com a equipe.

Logo após o treino, a delegação gremista já embarcou para Curitiba. A tendência é que Renato leve o time a campo no domingo com: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Bressan, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero (Jailson), Ramiro, Luan e Maicosuel; André.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Léo Moura, Cortez, Madson e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bressan, Kannemann e Paulo Miranda

Meio-campistas: Cícero, Jailson, Kaio, Lima, Maicon, Ramiro e Thaciano

Atacantes: André, Luan, Lucas Poletto, Maicosuel, Pepê e Tonny Anderson