Renato fecha treino do Grêmio e faz mistério para decisão da Copa do Brasil

Como já se tornou costume antes de partidas importantes, o técnico Renato Gaúcho mais uma vez fechou o treino do Grêmio nesta segunda-feira, o primeiro da semana para a grande decisão da Copa do Brasil. Na quarta, o time gaúcho recebe o Atlético-MG no segundo jogo da decisão, com a vantagem de ter vencido a ida, em pleno Mineirão, por 3 a 1.

Apesar do mistério, Renato não deve promover grandes surpresas no Grêmio. A tendência é que repita a escalação que venceu na ida, com exceção do atacante Pedro Rocha, expulso naquela partida. Everton deve ser o substituto e o Grêmio deve ir a campo com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Everton; Luan.

Nesta segunda, os portões só foram abertos no fim da atividade, quando a maioria dos jogadores já havia deixado o gramado. Os outros praticavam cobranças de pênalti. Imediatamente após o treino, os jogadores já entraram em processo de concentração para a partida que pode dar ao clube seu primeiro título nacional de elite desde 2001.

No fim de semana, Renato levou a campo uma escalação reserva para enfrentar o Santa Cruz no Recife, e ela acabou goleada por 5 a 1. Os titulares, por sua vez, permaneceram em Porto Alegre e treinaram tanto no sábado quanto no domingo.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Bruno Grassi, Dida, Léo e Marcelo Grohe

Laterais: Edílson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira

Zagueiros: Fred, Gabriel, Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Wallace Reis

Volantes: Arthur, Guilherme Amorim, Jaílson, Kaio, Maicon, Moisés, Ramiro e Walace

Meias: Douglas, Lincoln, Miller e Ty

Atacantes: Batista, Éverton, Guilherme, Henrique Almeida, Luan, Negueba e Tilica