Renato fecha treino do Grêmio e jogadores analisam adversário da estreia

O técnico Renato Gaúcho comandou neste domingo o primeiro treino tático desde que a delegação do Grêmio chegou a Al Ain, nos Emirados Árabes. Depois de realizar duas atividades abertas para os jornalistas na sexta-feira e no sábado, o treinador optou desta vez por um trabalho fechado.

+ Real Madrid viaja para o Mundial de Clubes sem baixas no elenco

A novidade foi a presença do volante Cristian e do atacante Beto da Silva durante o aquecimento. Antes do início dos trabalhos, alguns jogadores falaram com os jornalistas sobre o adversário da estreia no Mundial de Clubes, o Pachuca, do México.

O goleiro Marcelo Grohe disse que a preocupação maior está em manter o elenco calmo às vésperas da estreia. "Olhamos o jogo do Pachuca, conseguimos analisar. Temos que controlar a ansiedade para que possamos desenvolver nosso jogo que nos deu o título da Libertadores da América", falou.

O Pachuca venceu o Wydad Casablanca no sábado por 1 a 0, na prorrogação, e com isso ganhou o direito de enfrentar o Grêmio nas semifinais da competição, na próxima terça-feira, às 15 horas (de Brasília).

O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira analisou o adversário. "O Pachuca é uma equipe forte coletivamente, vimos alguns detalhes de movimentação deles também e a partir de agora vamos estudar bastante o estilo de jogo deles", garantiu.

O atacante Lucas Barrios destacou a velocidade e a força do Pachuca. "Eles têm jogadores rápidos, joguei no México, sei como eles pensam dentro de campo. Estamos muito concentrados. Acabou a comemoração e agora estamos focados nesta semifinal", informou.

Artilheiro do Grêmio na Libertadores com oito gols marcados, Luan destacou a perda do volante Arthur, que sofreu uma lesão na final da Libertadores, e nem viajou com o elenco para a disputa do Mundial.

"Claro que a gente sente falta dele aqui, porque participou de todo ano conosco, mas temos total confiança em quem vai entrar no seu lugar. Todos têm qualidades e vamos apoiar quem for o escolhido", afirmou.

No treino deste domingo, Renato não deu pistas do substituto. O mais provável é que Michel entre na vaga de Arthur. No entanto, o treinador também tem como opções Maicon, Léo Moura e Kaio.