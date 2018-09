Renato fecha treino e esconde escalação do Grêmio para pegar o Fluminense

O Grêmio trabalhou nesta quinta-feira no CT Luiz Carvalho com portões fechados. O técnico Renato Gaúcho mais uma vez fechou os portões à imprensa e escondeu a escalação que vai a campo para encarar o Fluminense no sábado, no Engenhão, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato comandou trabalho tático com bola sem a presença dos jornalistas. Quando os portões foram abertos, o elenco gremista estava dividido em três times de oito, sem indicações de titulares e reservas.

Apesar do mistério, está certo que Renato poupará quase todos os seus titulares, pensando no confronto de terça que vem contra o Atlético Tucumán, em casa, pelas quartas de final da Libertadores. O capitão Maicon, suspenso no torneio continental, é um dos poucos que serão mantidos.

Há, porém, algumas dúvidas sobre outros titulares. O zagueiro Kannemann está pendurado na Libertadores, pode ser poupado contra o Tucumán e, assim, enfrentar o Fluminense. O atacante Everton, que servirá a seleção em breve, treinou com os reservas na quarta, mas deve ficar de fora.

Na lateral direita, obedecendo o rodízio que vem sendo mantido por Renato, Leonardo deve jogar no fim de semana e Léo Moura deve encarar o Tucumán. Assim, o Grêmio deve encarar o Fluminense com: Paulo Victor, Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Maicon, Thaciano (Matheus Henrique), Alisson, Douglas e Pepê; Thonny Anderson.