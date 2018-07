Renato fecha treino e esconde escalação do Grêmio para pegar o Palmeiras

Novamente tendo que lidar com desfalques, o técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério e não revelou a escalação do Grêmio que levará a campo nesta quarta-feira para encarar o Palmeiras, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Nesta terça, o treinador fechou à imprensa a última atividade da equipe antes da partida. Os jornalistas que compareceram à Arena do Grêmio ficaram do lado de fora ao longo da primeira parte do treino. Quando os portões foram abertos, os jogadores já estavam apenas praticando cobranças de falta.

O mistério se deu por conta dos desfalques do Grêmio. Além de Everton, Negueba e Miller Bolaños, lesionados, Renato Gaúcho também perdeu no início desta semana o volante Maicon por problema muscular.

O jogador, no entanto, já havia ficado de fora da vitória contra a Chapecoense, no domingo, por suspensão. Por isso, Jailson deve seguir no time. No sistema defensivo, o lateral Edílson e o zagueiro Kannemann também devem atuar depois de terem cumprido suspensão no fim de semana.

Com isso, o Grêmio está encaminhado para enfrentar o Palmeiras. A tendência é que Renato leve a campo: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson e Douglas; Pedro Rocha, Luan e Henrique Almeida.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi

Zagueiros: Kannemann, Pedro Geromel e Rafael Thyere

Laterais: Edilson, Wallace Oliveira, Marcelo Oliveira e Iago

Volantes: Ramiro, Walace, Arthur, Jailson e Kaio

Meias: Douglas e Lincoln

Atacantes: Henrique Almeida, Luan, Pedro Rocha, Batista, Guilherme, Tilica e Ty Sandows