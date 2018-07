Renato fecha treino e faz mistério no Grêmio para estreia na Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Grêmio iniciará a caminhada para defender o título nesta quarta-feira, quando enfrenta o Fluminense na Arena. No treino que encerrou a preparação para o confronto, o técnico Renato Gaúcho fechou os portões à imprensa e fez mistério sobre a escalação que vai a campo.

Nesta terça, Renato impediu que os jornalistas acompanhassem a atividade enquanto ele armava a equipe que enfrenta o Fluminense. Quando liberou o acesso, os jogadores já participavam de um treino recreativo.

Neste momento, chamou a atenção a ausência do volante Arthur na atividade. Desgastado, o jovem de 20 anos apenas correu ao redor do campo, o que aumentou o mistério sobre sua escalação na quarta.

Os desfalques confirmados são Edílson, Marcelo Oliveira, Maicon, Miller Bolaños, Douglas, Jael e Beto da Silva. No entanto, Renato pode optar por levar um Grêmio reserva a campo, pensando no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. A opção só será conhecida nesta quarta, momentos antes da partida.

Se optar pelos titulares, Renato deve escalar o Grêmio com escalação semelhante à que enfrentou o Botafogo no domingo, apenas com a entrada de Cortez na vaga de Marcelo Oliveira. A equipe teria: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Luan; Lucas Barrios.