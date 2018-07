Renato fecha treino e faz mistério sobre escalação de Luan e Geromel

Como era esperado, o técnico Renato Gaúcho manteve o mistério em relação à escalação de seus dois principais jogadores no Grêmio para o duelo decisivo diante do Botafogo. No último treino antes da partida, nesta terça-feira, o treinador fechou os portões à imprensa e não deu pistas sobre o time que estará em campo na quarta, na Arena, na volta das quartas de final da Libertadores.

Renato costuma fechar as últimas atividades antes de partidas importantes, e desta vez não foi diferente. O principal objetivo era esconder a escalação da equipe e ampliar o mistério em torno de Geromel e Luan, que se recuperam de lesões e são dúvidas para o confronto decisivo.

Geromel está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Luan vive estágio menos avançado do tratamento de um problema no mesmo local. "A escalação, uma horinha antes a gente passa para vocês. Na minha cabeça não tem nenhuma dúvida, na de vocês (jornalistas) eu sei que deve ter", disse Renato na entrevista coletiva desta terça.

A situação mais avançada é a de Geromel, que treinou com bola nos últimos dias, participou do rachão desta terça - única parte da atividade aberta à imprensa - e deve atuar. Já Luan apenas correu em torno do gramado na segunda e ficou de fora do recreativo. Se não puder contar com o atacante, Renato sabe a falta que ele fará.

"O Luan é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Precisa falar mais alguma coisa? O que mudaria no Barcelona sem o Messi? Cada um na sua proporção, mas a importância dele se traduz nos números. Ele é fundamental, não preciso nem entrar em detalhes. Faz falta, e muita falta, até porque na posição, temos praticamente apenas o Luan", considerou.

Ambos foram desfalques do Grêmio no jogo de ida, que terminou empatado em 0 a 0 no Engenhão. Se Geromel não puder atuar, Bressan será seu substituto natural. Para a provável ausência de Luan, no entanto, a dúvida é maior. No Rio, Renato optou por Léo Moura, mas até pela necessidade de marcar gols nesta quarta, pode escolher uma alternativa mais ofensiva, como Everton ou Arroyo.

"Tem que pensar no jogador que vai jogar, se por acaso o Luan não puder. Não pode ficar somente no plano A, tem que ter o plano B também. Passam um milhão de coisas na cabeça do treinador", admitiu o técnico gremista.

Se não promover nenhuma grande surpresa, Renato deve escalar o Grêmio para o duelo decisivo com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Fernandinho, Ramiro e Luan (Léo Moura, Everton ou Arroyo); Barrios.