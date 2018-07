Renato fecha treino e faz mistério sobre escalação do Grêmio para final

Como já se tornou costume antes de partidas importantes, o técnico Renato Gaúcho fechou à imprensa o primeiro treino do Grêmio para a final da Copa do Brasil. Com isso, o comandante tricolor fez mistério sobre a escalação que vai a campo diante do Atlético-MG nesta quarta-feira às 21h45, no Mineirão, na partida de ida da decisão.

No último domingo, Renato levou o Grêmio com uma escalação reserva para encarar o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, justamente priorizando a decisão da Copa do Brasil. E o time foi bem, derrotou o lanterna com facilidade, por 3 a 0, e agradou o treinador.

Talvez por isso, Renato cogite a possibilidade de promover à titularidade algum desses jogadores. A tendência, no entanto, é que o mistério desta segunda-feira tenha sido a opção do treinador apenas para trabalhar jogadas e posicionamentos específicos com privacidade.

Durante mais de uma hora, os portões do CT Luiz Carvalho ficaram fechados. Quando foram abertos, somente os reservas que sequer foram aproveitados no domingo estavam no campo. A tendência é que o Grêmio seja escalado na quarta com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Pedro Rocha e Douglas; Luan.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para a final:

Goleiros: Dida, Léo e Marcelo Grohe

Laterais: Edílson, Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira

Zagueiros: Fred, Pedro Geromel, Kannemann e Rafael Thyere

Volantes: Jaílson, Kaio, Maicon, Ramiro e Walace

Meias: Douglas, Lincoln, Miller Bolaños e Ty

Atacantes: Batista, Éverton, Guilherme, Henrique Almeida, Luan e Pedro Rocha