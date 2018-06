Renato fecha treino e mantém mistério no meio de campo do Grêmio para final

O técnico Renato Gaúcho comandou neste sábado o último treino do Grêmio antes da decisão do Campeonato Gaúcho. No domingo, o time tricolor recebe o Brasil de Pelotas às 16 horas, na primeira partida da final, que terá o segundo jogo disputado no dia 8 de abril, no Estádio Bento Freitas.

Renato impediu a entrada da imprensa na maior parte da atividade realizada pela manhã na Arena, sob forte chuva. Quando os portões foram abertos, os jogadores já disputavam um "rachão". Com isso, o treinador manteve o mistério sobre a escalação que vai a campo no domingo.

Renato deixou no ar apenas uma dúvida para a decisão. Com Arthur e Maicon em plenas condições físicas, ele preferiu não confirmar quem joga. Os dois e Jaílson brigam por duas vagas entre os volantes. O treinador garantiu que sabe quem atua, mas preferiu não revelar.

"Sempre bom jogar com o Maicon, o Arthur, o Jailson, o Michel. Ter estas opções mostra a força do nosso grupo, do nosso elenco. Então, seja lá quem o treinador optar, quem ganha com isso é o Grêmio. Está todo mundo preparado e, na hora que o treinador escolher, entraremos determinados para fazer um grande jogo", comentou Cortez em entrevista coletiva.

Desta forma, o Grêmio deve ir a campo no domingo, diante do Brasil de Pelotas, com: Marcelo Grohe; Leonardo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Jaílson), Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para a final:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor

Laterais: Leonardo Moura, Cortez, Madson e Leonardo

Zagueiros: Pedro Geromel, Kannemann, Bressan e Paulo Miranda

Volantes: Maicon, Arthur, Jailson e Michel

Meias: Ramiro, Lima, Thonny Anderson, Thaciano, Cícero e Maicosuel

Atacantes: Luan, Everton, Jael, Hernane e Alisson