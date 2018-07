Renato festeja chegada sem problemas do Santos a Bogotá para jogo contra Santa Fe

O volante Renato comemorou a chegada sem imprevistos à Bogotá, na Colômbia, após 12 horas de viagem desde a saída da delegação de Santos. O experiente jogador considerou o trajeto desgastante, mas nada que atrapalhe o rendimento do time diante do Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores.

"Sabemos que é cansativo, não dá pra vir um dia antes do jogo. Sabemos também que a logística é um pouco mais longa do que esperamos, mas graças a Deus não houve atraso no voo. Isso acabaria nos deixando mais horas parados no aeroporto. As viagens são longas mas ocorreu tudo bem. Esperamos fazer uma boa partida", comentou Renato, após o desembarque na Colômbia.

A delegação santista levou um susto ao saber de um terremoto que atingiu algumas cidades do país, nesta terça-feira, entre elas Bogotá. Segundo informações da assessoria de imprensa do clube, os jogadores e a comissão técnica, hospedados no quinto andar do hotel, não sentiram o abalo, cujo epicentro ocorreu no Peru.

O elenco treina na noite desta terça-feira em um campo ao lado do estádio El Campín, onde o Independiente Santa Fe manda seus jogos. Houve uma mudança de planos depois de a Prefeitura de Bogotá, administradora do estádio, proibir atividades com chuteiras no gramado. Desta forma, os jogadores devem fazer somente uma rápida visita ao palco da partida.

O técnico Dorival Júnior relacionou 19 jogadores para o confronto diante dos colombianos. Entre os ausentes estão o centroavante Rodrigão (que se recupera de uma amidalite) e o lateral-esquerdo Zeca (que passou por artroscopia no joelho esquerdo). O time deverá ter a seguinte formação: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

O Santos é o líder da chave com quatro pontos. O Independiente Santa Fe tem três, mesma pontuação do The Strongest, da Bolívia. O Sporting Cristal, do Peru, é lanterna do grupo, com apenas um ponto.