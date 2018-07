Renato festeja titularidade no início do ano no Fluminense

Renato parece ter largado na frente no Fluminense na luta por uma vaga de titular na lateral direita. Afinal, ele venceu a disputa com Igor Julião e Wellington Silva, que retornou de empréstimo ao Internacional, sendo titular nos dois jogos-treino e nos dois amistosos realizados durante a pré-temporada. Satisfeito com o seu momento, ele agradece a confiança de Cristóvão Borges e promete mostrar o seu potencial dentro de campo.

"O professor Cristóvão cobra para eu me soltar, ficar mais a vontade e isso é muito importante para o jogador, quando ele tem a confiança do treinador. Tenho que continuar treinando forte para segurar a posição porque temos um grupo forte e tenho uma sombra muito boa", disse.

Contratado pelo Fluminense no segundo semestre de 2014, Renato não chegou a disputar partidas por competições em razão de uma contusão. Assim, o lateral admite que está ansioso para o duelo com o Friburguense, domingo, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.