Renato ganhará férias antes de estreia no Botafogo

"Queremos compor ainda o sistema defensivo, temos uma carência em número de atletas. Na frente, temos dois jogadores que consideramos fundamentais, Herrera e Sebastián Abreu, e esperamos trazer um atleta que possa nos dar retorno futuramente", explicou o dirigente botafoguense.

Barros exaltou a contratação do volante, que chega para ser líder do elenco alvinegro. "Renato tem um perfil, mostrado no Santos, Sevilla e seleção brasileira, de maturidade. É um atleta ideal para compor o nosso elenco. Essa negociação é um exemplo do que temos feito, apesar de toda a pressão. Em nenhum momento se especulou este atleta, foi a grande virtude do Botafogo, com o apoio dele e de seu representante".

Renato, porém, não vai poder ajudar o time nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O jogador vai ganhar um período de descanso, independente da antecipação da janela de transferências internacionais. "Renato terá um período de férias e depois recomeçará o trabalho dele. Ele vem de uma temporada desgastante na Espanha e não adianta colocá-lo em campo agora, não dará a resposta que queremos. O tempo exato de folga quem vai definir é a comissão técnica, principalmente fisiologia e preparação física, após os testes", explicou Barros.