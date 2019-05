Renato Gaúcho admite interesse em David Braz, que pertence ao Santos

O técnico Renato Gaúcho admitiu, nesta quinta-feira, o interesse do Grêmio na contratação do zagueiro David Braz, que pertence ao Santos e cujo empréstimo com o Sivasspor, da Turquia, termina no fim do mês. O clube está em busca de opções para Pedro Geromel e Kannemann, que formam a dupla de zaga titular.

"Abri a informação do David Braz porque pedi há bastante tempo. A direção tem corrido atrás. Só miramos no momento o David Braz. Se, por acaso, não der certo, o que não acredito, aí começamos a pensar em outros nomes", disse, em entrevista coletiva.

Sobre a possibilidade de colocar o atacante Marinho no negócio, o cedendo ao Santos para obter a liberação de David Braz, o treinador gremista prefere aguardar as negociações, sem dar pistas se aceitaria ceder o jogador. "Isso chegou através da imprensa de São Paulo. Não sei o que o Santos pensa disso. No momento que o clube se manifestar, podemos dar nossa opinião. Enquanto não ocorre, é especulação da imprensa. Aguardaremos os próximos capítulos e nos manifestaremos sobre isso."

Ao mesmo tempo em que busca reforços, Renato garante não se incomodar com a possibilidade de o Grêmio perder vários jogadores por causa da Copa América. "Isso já está previsto há tempo. Não se pode espernear", disse o treinador, que poderá ficar sem Kannemann, Everton e Geromel, além de Matheus Henrique já convocado para a seleção sub-23 por pelo menos três rodadas do Campeonato Brasileiro.

O fato de o time ainda não ter vencido no torneio nacional, aliás, não preocupa o treinador. "Sei da capacidade do meu grupo. Estaria preocupado se olhasse para os meus jogadores e não visse condições de recuperação", afirmou Renato, que prevê uma decolagem do time gremista nas próximas rodadas.

Sobre Diego Tardelli e Jean Pyerre, o treinador confia que poderá escalar os dois no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Juventude, em Caxias do Sul, mas já o descartou para o confronto do fim de semana com o Ceará. "Eles vão participar do coletivo no sábado e vão dizer se já estão recuperados das lesões."

O elenco gremista treinou nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, de olho no Ceará, adversário de domingo, no Castelão. O Grêmio é apenas o 18º colocado, com dois pontos ganhos, fruto de dois empates e duas derrotas, após quatro jogos.