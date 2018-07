Renato Gaúcho alfineta Falcão: 'Sou campeão do mundo'

Com o anúncio da contratação de Falcão como novo técnico do Internacional, os dois principais times do Rio Grande do Sul passarão a contar com ídolos históricos no comando. Treinador do Grêmio, Renato Gaúcho voltou a mostrar o seu estilo "falastrão" ao comentar o retorno do amigo ao clube do Beira-Rio. Em tom de brincadeira, ele lembrou que foi "campeão do mundo" como jogador, diferentemente do seu novo companheiro de profissão.

"Com todo respeito ao Falcão, eu sou campeão do mundo, preciso falar mais alguma coisa?", afirmou Renato, em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Santa Cruz, fora de casa, no último domingo, pela última rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Como jogador, Renato Gaúcho foi campeão mundial interclubes pelo Grêmio em 1983, quando foi o grande herói da vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo ao marcar os dois gols do time gaúcho na decisão.

Já ao falar sobre o desafio aceitado por Falcão, o comandante lembrou que a função de comentarista, que era exercido pelo novo técnico do Inter na TV Globo, é bem diferente e mais confortável do que a de treinador.

"O que posso falar é que o Falcão é um grande amigo, grande jogador. A decisão cabe ao Internacional. É ídolo da torcida, mas ser ídolo é uma coisa e dar conta do recado é outra. O ídolo coloca em jogo aquilo que fez na história do clube. O torcedor tem um pouco mais de paciência com o ídolo, mas você tem que conseguir resultados. O Falcão é experiente e sabe o que pensar sobre isso. Desejo toda sorte do mundo para ele", disse Renato Gaúcho, que depois falou sobre a dificuldade de ter sucesso como treinador.

"Ele (Falcão) está fora do mercado de treinadores há 12 anos (17, na realidade), é muito diferente de ser comentarista. Lá em cima, na cabine, é muito mais fácil. No campo, com pressão, com necessidade de agir rápido, com tudo isso a história é outra", analisou.

Com o empate por 1 a 1 com Santa Cruz, o Grêmio terminou a primeira fase do segundo turno do Campeonato Gaúcho na terceira posição do Grupo B e por isso terá pela frente o Ypiranga, vice-líder do Grupo A, nas quartas de final.

Veja também:

ESPN - Falcão chega ao Inter após super-hiato e passado sem glórias no cargo