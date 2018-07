Renato Gaúcho aprova 'armadilha' contra o Flu e prega cautela no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho não escondeu a satisfação pela vitória do Grêmio sobre o Fluminense, no Maracanã, a partir da estratégia que elaborou para o confronto. A "armadilha", como ele mesmo chamou, garantiu a vitória por 2 a 0 e a permanência na vice-liderança do Brasileirão.

A "armadilha", segundo o treinador, consistiu em segurar a pressão do mandante no começo e buscar o primeiro gol da partida, o que forçaria o Fluminense a se mandar para o ataque, abrindo brechas na defesa rival. Renato Gaúcho previa que os cariocas viriam para cima desde o início por causa das duas derrotas seguidas sofridas na Copa do Brasil.

"Procurei armar essa armadilha para cima do Fluminense. Havia dito, o grupo está de prova. Já batemos duas vezes e falei que eles iam vir com gana. Temos que ser inteligentes, valorizar a posse de bola, temos que fazer o gol. E aí vamos contra-atacar. Fizemos um gol de falta, depois o Flu começou a dar espaço, ter que ser lançar para o ataque", disse Renato Gaúcho.

Para tanto, o Grêmio precisou se impor fora de casa. "Temos os nossos objetivos. Buscamos sempre os três pontos, independente do lugar onde jogamos. Não adianta jogar de uma maneira em casa e outra fora. Acaba se acovardando e não passando confiança para o grupo", declarou.

Ciente do bom momento vivido pelo time gaúcho, o técnico pediu cautela para evitar escorregões nas próximas rodadas do Brasileirão. "O mais importante é o Grêmio seguir pensando nele", afirmou. Com 18 pontos, está na segunda colocação, atrás somente do líder Corinthians, que tem 19.