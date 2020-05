Renato Gaúcho aprova as três semanas de treinamento realizadas pelo Grêmio

Em isolamento no Rio, o técnico Renato Gaúcho, que foi submetido a duas cirurgias, uma em 2019 e outra neste ano, aprovou o trabalho feito pelo auxiliar Alexandre Mendes e pelos preparadores físicos com os jogadores do Grêmio nas três últimas semanas após a paralisação por causa da pandemia do coronavírus.

"Eu acredito que o clube está fazendo a coisa certa. Nós temos que tomar todo cuidado do mundo. O Grêmio começou com os trabalhos físicos, respeitando o afastamento e seguindo todas as regras. É o certo. E esperamos que isso se resolva o mais rápido possível, para intensificarmos os treinamentos", disse o treinador, ao site oficial do clube.

Renato destacou os trabalhos físicos, que têm como objetivo preparar os jogadores para o retorno das competições. "Nós temos que tomar todos os cuidados, treinar em grupos com poucos jogadores - e afastados. Não podemos dar todos os treinamentos que gostaríamos, são mais trabalhos físicos. É uma diferença grande e você fica restrito. Chega um momento que o jogador fica até um pouco cansado, com saudade de treinar com bola. Mas tem que tomar muito cuidado para dar trabalho com bola e manter o distanciamento."

Nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, o elenco trabalhou pela primeira vez na academia, dentro das regras publicadas esta semana em decreto da prefeitura de Porto Alegre. O elenco volta aos treinos neste sábado em grupos separados nos dois períodos.