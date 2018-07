Renato Gaúcho aprova empate e diz que Grêmio vai evoluir

CURITIBA - O técnico Renato Gaúcho aprovou a atuação do Grêmio na sua reestreia no comando do time, na noite de sábado, quando a equipe empatou por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a luta dos jogos e lembrou que teve pouco para prepará-los.

"Pelo pouco tempo que tivemos de trabalho, o time correspondeu. Valeu pela pegada dos jogadores, mas é lógico que precisamos melhorar. Mas foram poucos dias de treinamento e para conhecer o grupo. O time não se entregou em momento algum, tivemos oportunidades de marcar até antes do gol deles. Foi um resultado justo", disse.

Renato, porém, avaliou que o Grêmio cometeu muitos erros no primeiro tempo, mesmo que a etapa inicial tenha terminado empatada por 0 a 0. O treinador também prometeu que o time vai apresentar evolução no próximo domingo, quando receberá o Botafogo no seu estádio.

"Eu corrigi algumas coisas no intervalo. Estávamos nos livrando da bola, os jogadores da frente precisavam se desmarcar. Voltamos melhor no segundo tempo e criamos oportunidades. É um treinador diferente, um time postado diferente, com poucos treinos. Contra o Botafogo, o Grêmio vai jogar ainda melhor", afirmou.