Renato Gaúcho brinca sobre perda de jogadores no Grêmio: 'É a Lava Jato do Sul'

Em tom de brincadeira, o treinador Renato Gaúcho, do Grêmio, comparou - em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Porto Alegre - os problemas que a comissão técnica do time tricolor tem enfrentado devido às lesões de alguns jogadores e saída de outros do grupo durante a temporada. O técnico também frisou que confia na qualidade do grupo gremista.

"É a Lava Jato do Sul. Fazer o quê? São coisas que ocorrem no futebol. Entendo o problema do clube. Tínhamos que vender um jogador para o clube colocar tudo em dia e pagar os salários até o fim do ano. Podia ser o Luan, não foi - foi o Pedro (Rocha, negociado com o Spartak Moscou, da Rússia). O Douglas, infelizmente, voltou a sentir o joelho. O Maicon tentou voltar, mas sente muitas dores. A única solução é a cirurgia. O Bolaños é uma novela à parte. Preferiu seguir a vida dele em outro clube. O próprio Lincoln teve uma oferta e gostaria de sair. Ninguém segura ninguém aqui por obrigação. Não estou aqui para me queixar da saída de A, B ou C. Tenho um grupo bom, um grupo forte e a gente vai com o que tem", destacou Renato Gaúcho.

O técnico encerrou nesta sexta-feira a preparação para partida deste sábado, às 16 horas, em Porto Alegre, contra o Sport, que completará a 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo havia sido adiado devido à apresentação da seleção brasileira contra o Equador, na última quinta, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Os atacantes Luan e Lucas Barrios, que estão servindo Brasil e Paraguai, respectivamente, estão fora do grupo. Já o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o zagueiro Pedro Geromel, que se recuperam de lesões, fizeram trabalhos para recuperação física. Ambos estão fora da lista de 23 relacionados para o confronto diante do time recifense.

A relação divulgada por Renato Gaúcho tem os seguintes nomes: Arthur, Beto da Silva, Bruno Rodrigo, Bressan, Conrado, Cortez, Dionathã, Edilson, Everton, Fernandinho, Jailson, Jean Pyerre, Kaio, Kannemann, Leonardo, Léo Moura, Marcelo Grohe, Machado, Michel, Patrick, Paulo Victor, Rafael Thyere e Ramiro.

O Grêmio está em segundo lugar, com 40 pontos. Uma vitória sobre o time pernambucano fará com que a diferença para o líder Corinthians, que tem 50, caia para apenas sete. Já o Sport necessita do triunfo para voltar ao G6 da competição. Com 29 pontos, o clube rubro-negro está em 10.º lugar, a três pontos do Cruzeiro, o sexto colocado do Brasileirão.