Renato Gaúcho celebra fim de jejuns no Grêmio com triunfo sobre a Chapecoense

A vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, domingo, em Porto Alegre, deixou Renato Gaúcho satisfeito, ainda mais pelos jejuns encerrados. Vivendo momento difícil, a equipe não triunfava desde 24 de agosto e havia marcado seu último gol em 4 de setembro. As séries negativas foram encerradas e com um gol de atacante - Pedro Rocha. Por isso, Renato aposta que o seu time vai ganhar mais confiança para a sequência da temporada a partir de agora.

"Vencemos um adversário que não dá muito espaço. Gostei do espírito de luta da rapaziada. Fazia alguns jogos que o Grêmio não ganhava, que o ataque não marcava, e conseguimos os dois hoje. Isso vai dar mais tranquilidade e confiança", afirmou.

Renato também elogiou a postura do sistema defensivo do Grêmio, que foi pouco ameaçado pela Chapecoense. "Gostei bastante, é a maneira que quero que se comporte, sem dar chances ao adversário. É difícil fazer gol, então não pode dar espaços para o outro fazer", disse.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 40 pontos, em oitavo lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, quando vai receber o Palmeiras, na Arena Grêmio, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.