Renato Gaúcho celebra vantagem gremista no estadual Com a vitória por 1 a 0 diante do São Luiz, na última quarta-feira, o Grêmio garantiu a melhor campanha do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Assim, a equipe terá a vantagem de decidir as próximas fases, que serão disputadas em jogo único, atuando no Estádio Olímpico.