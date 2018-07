Renato Gaúcho chega a acordo e renova com o Grêmio até o fim de 2017

O Grêmio acertou na tarde deste sábado a renovação contratual do técnico Renato Gaúcho. Valorizado pelo título da Copa do Brasil, o treinador buscava um reconhecimento financeiro, chegou a um acordo com a diretoria e assinou contrato até o fim da próxima temporada.

"Reunião finalizada com a diretoria do Grêmio. Boa sorte, Renato Portaluppi. Mais um ano no Grêmio", escreveu o empresário do treinador, Gerson Oldenburg, em sua página no Instagram.

A negociação vinha se desenrolando nos últimos dias, mas sem acerto. O valor pedido por Renato inicialmente assustou os diretores gremistas, que não queriam ultrapassar o teto estipulado para a função. As conversas, no entanto, avançaram, até que o contrato fosse finalmente assinado neste sábado.

Renato pediu um aumento considerável depois de levar o Grêmio ao título da Copa do Brasil. O treinador assumiu a equipe ao longo da competição e a guiou ao seu primeiro título nacional de elite desde 2001 com ótimas atuações, principalmente nas semifinais, contra o Cruzeiro, e nas decisões, contra o Atlético-MG.

Contratado em setembro, Renato estava há cerca de dois anos sem clube. Ele chegou para a vaga deixada por Roger Machado, demitido após alguns maus resultados no Campeonato Brasileiro. Em 2017, terá a tarefa de conduzir o Grêmio no sonho do tricampeonato da Libertadores.