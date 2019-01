Renato Gaúcho comemora estreia e abre espaço para grande jogador no Grêmio

Com reservas, o Grêmio mostrou muita superioridade e estreou no Campeonato Gaúcho com goleada por 4 a 0 contra o Novo Hamburgo, em pleno estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Na entrevista coletiva de imprensa depois do jogo, o técnico Renato Gaúcho enalteceu a atuação da equipe, deixando claro que dará oportunidades para todos os jogadores neste início de temporada.

"O Grêmio não estreava dessa forma há anos. Enfrentamos uma equipe que vinha treinando há algum tempo e, mesmo sem ter o entrosamento ideal, nos comportamos bem. Os garotos deram uma resposta muito boa, mas sempre tem algo para se corrigir. Importante é ir acertando esses detalhes e dar oportunidades para todos no Estadual. Pode ter certeza que cada jogador poderá lutar pelo seu espaço", garantiu Renato Gaúcho.

O treinador foi questionado também sobre reforços para a sequência da temporada. O Grêmio foi mais discreto no mercado de transferências e acabou perdendo algumas peças importantes como o volante Ramiro, para o Corinthians.

Renato Gaúcho abriu as portas para qualquer grande jogador. "Não podemos falar que o grupo está fechado. Um grande jogador sempre vai ter espaço no Grêmio. Se acharmos necessário trazer alguém, vamos fazer. Quanto mais forte o grupo, mais chances nós teremos de brigar por títulos. Todas as posições estão abertas para um grande jogador", concluiu o comandante.

Na liderança do Campeonato Gaúcho pelo saldo de gols (4), o Grêmio inicia agora preparação para enfrentar o Aimoré, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS).