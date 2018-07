Renato Gaúcho comemora título simbólico do 2.º turno Mesmo focado na busca de uma vaga na Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho valorizou a conquista do segundo turno do Campeonato Brasileiro neste domingo, com uma rodada de antecipação. O Grêmio garantiu o título simbólico ao vencer o Guarani por 3 a 0, em Campinas - o resultado rebaixou o time paulista.