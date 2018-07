Renato Gaúcho comemora vitória e exalta 'espírito gaúcho' do Grêmio

Apesar do gol sofrido em casa, Renato Gaúcho valorizou e comemorou a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras, por 2 a 1, na Arena Grêmio, pela Copa do Brasil. Para o treinador, o time da casa merecia até ter vencido por maior diferença e exaltou o "espírito gaúcho" no empenho dos anfitriões.

"Achei o resultado meio injusto pelo que a equipe mostrou, poderia ter feito pelo menos três. Fico feliz com a postura, o espírito de Grêmio, o espírito gaúcho, mas também muito bem taticamente", disse o treinador. "Não demos chance ao adversário, fizemos os gols em uma competição importante."

Renato Gaúcho minimizou o gol sofrido no início do segundo tempo. Na sua avaliação, o resultado no jogo de ida das quartas de final é totalmente positivo em razão do apoio da torcida, que vinha criticando e até protestando contra a equipe, e do triunfo sobre o líder do Campeonato Brasileiro.

"Quero dar os parabéns à torcida e ao meu grupo. Foi uma grande vitória. Vencemos o líder do Campeonato Brasileiro. Toda vantagem é importante. Agora jogamos lá em São Paulo pelo empate", destacou o treinador, que fez questão de elogiar o volante Ramiro, autor de um golaço na noite desta quarta.

"O Ramiro tinha sido o melhor em campo no outro jogo também. Conhecia ele desde 2013. Fico feliz com a recuperação tanto dele quanto do Marcelo Grohe. A torcida voltou a apoiar os dois", festejou.