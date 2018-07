Renato Gaúcho comemora volta de Fred ao Fluminense e exalta Walter

RIO - De volta aos gramados na noite de sábado, Fred não foi ofuscado pelo companheiro Walter somente durante a vitória sobre o Boavista, por 4 a 1. Ao fim da partida, o novo reforço do Fluminense também concentrou os elogios do técnico Renato Gaúcho em razão dos dois gols marcados no Maracanã.

"O Waltinho tem estrela. É um jogador diferenciado. Entrou e fez dois gols. No ano passado, fez 13 pelo Brasileiro", disse o treinador. "O Fluminense contratou ele pelo futebol e pela qualidade. Hoje, ele está muito bem, comprometido. Eu confio nele ao máximo. O Walter tem nos ajudado e já caiu na graças da torcida. Ele não tem a mesma velocidade que outros atacantes, mas lhe sobra inteligência", elogiou.

Fred recebeu menos considerações do técnico. Em noite pouca inspirada, o atacante não demonstrou dores na coxa direita, que o tirou do Fla-Flu do fim de semana passado, mas pouco apareceu na partida. Na sua melhor chance, desperdiçou um pênalti ao acertar a cobrança no pé da trave.

Ciente da falta de ritmo do atleta, Renato Gaúcho preferiu destacar o esforço do atacante. "Fiquei feliz com o Fred. Voltou se movimentando bem e buscou as jogadas. Pelo tempo que ficou de fora, foi bem. Ele está 100% fisicamente, só falta a sequência. Ele vai recuperar a boa forma jogando e vai nos ajudar muito", declarou.

O treinador preferiu ressaltar a boa campanha da equipe neste início de Estadual. Com 19 pontos, o Fluminense lidera a tabela. "O momento é muito bom, bastante favorável. O que mais me deixa feliz é que a liderança é nossa. O que a equipe vem jogando também me agrada. Todo mundo longe do departamento médico e em ascensão. Mesmo após o empate, elogiei o time no vestiário porque estávamos jogando bem e era questão de tempo conquistar o resultado", afirmou.