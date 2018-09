Renato Gaúcho completa dois anos à frente do Grêmio e amplia 'lua de mel'

O técnico Renato Gaúcho continua em "lua de mel" com seus jogadores, com trocas de elogios. Ele não escondeu a alegria pela vitória na Argentina sobre o Atlético Tucumán, por 2 a 0, na noite de terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Assim, exibiu toda a sua satisfação pelos dois anos que está à frente do clube - iniciou esta passagem no time gaúcho em 19 de setembro de 2017.

"É prazer enorme de estar na frente deste grupo", disse. "Espero manter o trabalho buscando mais títulos que estamos disputando", comentou referindo-se à Libertadores e também ao Campeonato Brasileiro.

O técnico disse que o Grêmio poderia ter feito mais gols contra o Atlético Tucumán. Porém, ficou contente pelo resultado. "Está de bom tamanho, porque vencemos por dois gols e levamos uma boa vantagem para o jogo de volta. Conseguimos uma boa vantagem, mas agora temos 90 minutos, porém, diante de nossa torcida".

Renato aproveitou a deixa dos repórteres para jogar confete em si próprio ao ser informado de que vários jogadores comentaram que o técnico já tinha alertado como o adversário jogaria. Ele respondeu de forma irônica. "Engraçado que ainda tem algumas pessoas que acham que eu não entendo de futebol. Eu sou pago para isso", concluiu.

O clube agora volta suas atenções para o Brasileirão. No próximo domingo, às 11 horas, vai enfrentar o Ceará, na Arena Grêmio, portanto. Até lá Renato vai decidir qual será a melhor formação para colocar em campo.