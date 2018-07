Renato Gaúcho confirma time reserva do Grêmio para duelo com o Santa Cruz

Focado na final da Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho confirmou nesta sexta-feira a escalação de uma equipe reserva do Grêmio para o duelo contra o Santa Cruz, domingo, em Recife. O time titular será poupado visando o segundo jogo da final, contra o Atlético Mineiro, na próxima quarta. Na ida, no Mineirão, os gaúchos venceram por 3 a 1.

Sem fazer mistério, Renato Gaúcho garantiu a escalação dos reservas, com um acréscimo do time titular: Pedro Rocha. O atacante foi o herói e também o vilão do Grêmio no primeiro jogo da final. Ele marcou dois gols, mas foi expulso no segundo tempo por conta de um vacilo. Levou o primeiro cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração do segundo gol. Na sequência, fez falta dura num rival e recebeu o segundo amarelo.

Suspenso para o segundo jogo da final, o atacante reforçará o time reserva no domingo. A equipe será escalada com Leo; Wallace Oliveira, Wallace Reis, Rafael Thyere e Iago; Kaio, Guilherme Amorim, Negueba, Bolaños e Pedro Rocha; Henrique Almeida.

Renato Gaúcho definiu a escalação em treino tático nesta sexta. Enquanto os reservas trabalhavam no gramado, os titulares fizeram atividade física na academia, na reapresentação após o triunfo de quarta. Na quinta, o elenco ganhou folga, na sequência da viagem de Belo Horizonte até a capital gaúcha.

O time titular treinará normalmente tanto no sábado quanto no domingo, em preparação para a partida contra o Atlético. Em vantagem, o Grêmio assegura o título mesmo se perder por um gol de diferença.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Dida e Léo;

Laterais: Iago, Lovat, Wallace Oliveira e Wesley;

Zagueiros: Denilson, Rafael Thyere e Wallace Reis;

Volantes: Arthur, Guilherme Amorim, Kaio e Moisés;

Meias: Lincoln, Miller, Tontini e Ty;

Atacantes: Batista, Guilherme, Henrique Almeida, Negueba, Pedro Rocha e Tilica.