Renato Gaúcho confirma titulares no Grêmio: 'Prejuízo é grande'

Depois de quatro rodadas com o elenco de transição em campo, o Grêmio finalmente voltará a ter seu time principal neste fim de semana. Os campeões da Libertadores farão sua primeira partida na temporada diante do Cruzeiro, neste sábado, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho.

+ Na despedida do time B, Grêmio perde para o São José no Gaúcho

E o retorno não podia acontecer em melhor momento. Afinal, o Grêmio somou apenas um ponto nas primeiras partidas do Estadual e precisa voltar a vencer se quiser se classificar à próxima fase. O próprio Renato reconheceu a necessidade de recuperação imediata.

"Não podemos pensar em outro resultado. Ganhamos um ponto de 12. Precisamos correr atrás do prejuízo", comentou. "O prejuízo é grande, mas a gente vai trabalhar para conquistar o Gaúcho. O Grêmio é grande, time com torcida grande, plantel caro. Está na hora de voltar a vencer no Gaúcho. Vamos tentar tirar o prejuízo a partir de amanhã."

Renato preferiu não adiantar a escalação que vai a campo no sábado, mas garantiu que colocará os titulares em campo. De fato, o treinador relacionou o que tem de melhor para a partida, com nomes como Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Luan e até Arthur, em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo.

"Vamos com um time forte amanhã, até porque daqui a pouco estamos fora do Gauchão. Os jogadores precisam readquirir ritmo, temos uma Recopa pela frente. É importante voltarem a jogar, sabemos das dificuldades. Respeitamos o Cruzeiro, mas é obrigação do Grêmio vencer na Arena", considerou o treinador.