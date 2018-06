Renato Gaúcho conta que apressou saída de árbitro para não perder voo ao Rio

Além de garantir a classificação do Grêmio para a próxima fase, o técnico Renato Gaúcho carregava outra preocupação no banco de reservas no clássico contra o Internacional, no domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

O treinador tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro logo depois do Gre-Nal e não podia perder tempo. Tanto é que apressou o árbitro Jean Pierre Lima a deixar o gramado, quando sentiu uma lesão na panturrilha. A entrevista coletiva, também, durou poucos minutos.

"Falei para ele: 'se não tem condições, sai, tenho um voo a pegar'. O Jean Pierre infelizmente sentiu a perna e precisou de sair. Agora deixa eu ir embora se não vou perder o voo", finalizou rapidamente o treinador.

Antes, ele fez uma breve análise sobre a partida. A vitória do Grêmio por 2 a 1 garantiu a equipe nas quartas de final, com direito a novo Gre-Nal na próxima fase. O jogo de ida está marcado para domingo, na Arena, em Porto Alegre.

"Tivemos a chance de matar o jogo (abrir 3 a 0) ainda no primeiro tempo, mas não matamos. O importante é que conseguimos nosso objetivo principal que era a classificação. No segundo, a equipe recuou demais, mas nós seguramos o jogo. Foram dois tempos distintos", analisou.

O Grêmio chegou a frequentar a zona de rebaixamento durante a primeira fase do Campeonato Gaúcho, mas terminou em sexto lugar, com 16 pontos. O Inter, que liderou boa parte da competição, caiu para terceiro, com a derrota no clássico, com 18 pontos. A partida de volta da semifinal ocorrerá no estádio do Beira-Rio, na quarta-feira (dia 18).