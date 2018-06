Renato Gaúcho critica 'erro infantil' do Grêmio, mas exalta 'festa no Beira-Rio'

Apesar da derrota por 2 a 0 para o Internacional, o técnico Renato Gaúcho aprovou a atuação do Grêmio na noite desta quarta-feira e afirmou que seu time foi "superior" ao arquirrival. O treinador culpou um "erro infantil" pelo triunfo colorado, mas fez questão de destacar que a equipe tricolor "fez festa no Beira-Rio", ao se classificar para a semifinal do Campeonato Gaúcho - na ida havia vencido por 3 a 0.

"Pecamos por um erro infantil no pênalti. Dos três Gre-Nais, o Grêmio levou a melhor. Eliminamos o nosso maior rival, fizemos festa aqui dentro e estamos na semifinal. Fomos superiores. Nossa torcida está feliz, a deles pela vitória de hoje, mas quem vai ver o Grêmio na semifinal é a nossa torcida", disse Renato Gaúcho.

O pênalti citado pelo treinador aconteceu aos 31 minutos de jogo, quando Bressan abraçou Rodrigo Moledo após cobrança de escanteio. O segundo gol do Inter veio em bela cobrança de falta de D'Alessandro, no segundo tempo. Para o técnico do Grêmio, foram as únicas boas chances criadas pelo rival.

"Fizeram de pênalti e bola parada e toda hora forçavam a bola aérea. O Inter insistiu muito nesta jogada. Com bola rolando, quais foram as oportunidades?", questionou o treinador. "Falaram que tínhamos chances de cair, mas eliminamos nosso maior rival", rebateu.

Questionado sobre gols de bola parada que o Grêmio vem sofrendo nos últimos jogos, Renato Gaúcho negou qualquer problema nestas jogadas. "Discordo totalmente. Onde o Grêmio tomou gol de cabeça? Uma hora ou outra, alguma coisa vai acontecer. Não tomamos gol de cabeça contra uma equipe alta. Era a jogada que eles tinham, mas a minha zaga é muito boa", afirmou.

Com a classificação para a semifinal, Renato Gaúcho disse que as dificuldades vão continuar até a busca pelo título no Gauchão. "O campeonato não se resume apenas a Grêmio e Internacional. Eliminamos um adversário forte, concorrente ao título. Mas não tem caminho fácil. As dificuldades vão continuar", declarou.

Com o resultado, o Grêmio segue em busca de seu primeiro título estadual desde 2010. Agora, nas semifinais, terá pela frente a maior surpresa da competição, o Avenida, que eliminou o favorito Caxias na terça. O primeiro duelo da semifinal será neste domingo, em Santa Cruz do Sul.