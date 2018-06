Renato Gaúcho critica gramado e ataca gestão de estádio: 'Irresponsabilidade'

O Grêmio fechou a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores com vitória por 1 a 0 sobre o uruguaio Defensor, em casa, e em primeiro lugar na sua chave, a A, mas nem tudo foi motivo de comemoração para o time gaúcho. Após o jogo de quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho disparou contra os administradores da Arena Grêmio e reclamou das condições ruins do gramado do estádio.

"O que me tira do sério é a irresponsabilidade da pessoa que cuida do campo do Grêmio. Esse rapaz não tem a mínima condição de exercer esse cargo aqui. É inaceitável não cuidar do gramado. É uma irresponsabilidade total. Só trabalham na Arena porque o Grêmio existe", disse, criticando a gestão da Arena Porto-Alegrense à frente do estádio do clube.

Apesar do triunfo, o Grêmio encontrou dificuldades no duelo com o Defensor, que atuou retrancado, com o gol da vitória saindo aos 20 minutos do segundo tempo e sendo marcado por Luan. E Renato reconheceu que o time precisa encontrar alternativas quando enfrenta adversários fechados.

"É preciso encontrar uma forma de sair da marcação do adversário. O grupo precisa estar preparado. Tenho que mexer por problemas de cartões e lesões", disse o treinador, que não concordou com as vaias de alguns torcedores ao time. "O torcedor está mal acostumado. Nem sempre faremos grandes partidas", acrescentou.

Com 14 pontos somados, o Grêmio liderou o Grupo A da Libertadores e teve a segunda melhor campanha da competição, sendo que o seu próximo adversário será determinado através de sorteio. O time voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Ceará, no Casteão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.