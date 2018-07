Renato Gaúcho define time e repete escalação do Fluminense

RIO - O Fluminense encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para o jogo com o Nova Iguaçu, domingo, no Raulino Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, sem novidades. O técnico Renato Gaúcho indicou no treinamento tático que não realizará mudanças em relação ao time que só empatou com o Bonsucesso por 1 a 1, na última quinta-feira, no Maracanã.

Assim, o zagueiro Leandro Euzébio, titular durante quase toda a última temporada, e o meia Wagner, ficarão apenas no banco de reservas. E o Fluminense vai buscar a sua primeira vitória no Campeonato Carioca com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Jean e Darío Conca; Rafael Sobis e Fred.

Enquanto os titulares faziam o último treino para o jogo com o Nova Iguaçu, o restante do elenco realizou treinamento físico e depois atividade com bola, em campo reduzido. Em seguida, o elenco fez um recreativo, com o atacante Walter e Renato Gaúcho participando do mesmo time.

Ainda neste sábado, a delegação do Fluminense segue para Volta Redonda, onde o time vai buscar a sua primeira vitória no Campeonato Carioca, após somar apenas um ponto nas duas primeiras rodadas, o que deixa o time apenas em 12º lugar.