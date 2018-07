Renato Gaúcho deixa Fred fora de jogo e anuncia rodízio no Fluminense

RIO - O técnico Renato Gaúcho confirmou nesta sexta-feira que Fred será poupado do jogo que o Fluminense fará contra o Bangu, neste sábado, em Moça Bonita, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O atacante, ainda fora das condições físicas ideais, será poupado do duelo e dará lugar a Michael, que fez dupla de ataque com Rafael Sóbis no treino realizado na última manhã.

Fred admitiu que sofreu com suas limitações físicas no jogo diante do Resende, quarta-feira, no Maracanã, onde o Fluminense venceu por 1 a 0. Ele ainda luta para recuperar a condição ideal depois de ter ficado cinco meses sem jogar por causa de uma lesão, e agora ganhará descanso para depois poder retornar mais bem preparado.

Ao justificar a ausência de Fred, Renato negou que a volta do artilheiro aos gramados tenha sido prematura e confirmou que irá promover um rodízio de jogadores nas próximas partidas da equipe tricolor, que também não contará neste sábado com o volante Valencia, outro poupado.

"O Fred estava pronto para jogar, não 100%, claro, o que era impossível. Era importante ele voltar para a cabeça dele. Não adiantava só colocar agora e não deixar ele nos jogos anteriores. Foi tudo pensando, junto com ele. Estamos no caminho certo. Infelizmente, estou pagando por um problema muito sério do ano passado. Isso complica. Na quinta ou sexta rodada, o Fluminense será outro time. Nosso time tem 70% de jogadores que voltaram após meses sem jogar. Temos de ter cuidado. Daqui a alguns jogos vamos fazer isso com Bruno, Carlinhos e Diguinho. A cada dois jogos, haverá descanso. Estamos tendo este cuidado. Eles estão voltando após uma sequência grande sem jogar", explicou o comandante.

Já ao comentar a entrada de Michael no time titular, Renato exibiu confiança de que o substituto de Fred fará uma boa partida neste sábado. "O Michael é um jogador do grupo do Fluminense, tem muitas qualidades. Apesar de ser jovem, vem treinando muito bem. Não tenho medo nenhum de escalá-lo. Idade, salário e nome, para mim, não conta. O que conta é que os jogadores vêm fazendo no treinamento. No primeiro jogo, apesar de ele estar muito tempo sem jogar, não decepcionou, inclusive fez o gol. Por isso vai jogar no lugar do Fred", justificou o treinador.