Renato Gaúcho desmente renovação com o Grêmio: 'Nem comecei a conversar'

A permanência de Renato Gaúcho no Grêmio ainda não está definida. Segundo o próprio treinador, as conversas para que ele renove o seu contrato com o clube gaúcho ainda nem sequer começaram e o foco, no momento, é a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.

"Quando eu renovar ou não, vocês vão saber. Desde já falo, nem comecei a conversar porque o mais importante é o G4. É a coisa mais importante que temos em vista, colocarmos o Grêmio na Libertadores direta no ano que vem", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Ele, porém, garantiu que a renovação com o Grêmio tende a ser fácil e rápida.

"Pode ser algo simples, conversa rápida com a diretoria, sem problema algum, meu procurador. E resolvemos rapidinho", garantiu. Renato Gaúcho está no comando do Grêmio há três anos e dois meses e é o treinador mais longevo da Série A. Nesse período, conquistou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e foi duas vezes campeão gaúcho.

Um dos motivos para que o treinador continue à frente do time gaúcho são a sua idolatria perante a torcida e boa relação com a diretoria. Ele e o presidente Romildo Bolzan tiveram uma reunião durante o treinamento de quinta-feira. A conversa, segundo Renato, não foi para tratar a sua continuidade no Grêmio.

"Sempre converso com o presidente, quando ele aparece, a gente sempre faz isso, assistimos ao treino e conversamos. Depois tomamos um café aqui dentro. Trocamos algumas ideias como sempre fazemos. Tenho livre acesso ao presidente, sempre procuramos conversar para melhorar o clube. É uma conversa diária", argumentou.

Renato Gaúcho tem contrato com o clube gaúcho até o final desta temporada e a tendência é de que estenda o vínculo por mais um ano.

TREINO

O treinador comandou na manhã desta sexta-feira a penúltima atividade antes da partida contra o Palmeiras, marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio Allianz Parque. Boa parte do trabalho foi fechado e, quando os portões foram abertos, os jogadores estavam misturados em um trabalho técnico em campo reduzido.

O zagueiro argentino Kannemann e o atacante Alisson não participaram do treino, mas não preocupam para o jogo. Se os dois estiverem em condições de jogo, Renato Gaúcho terá força máxima para a partida em São Paulo. O Grêmio tem 56 pontos e ocupa a quarta posição. É, portanto, no momento, o último time a garantir vaga na fase de grupos da Libertadores.