Renato Gaúcho deve usar Athletico-PR como 'sparing' para final com o Palmeiras

Renato Gaúcho não admite, mas deverá utilizar o jogo de domingo contra o Athletico-PR, às 18h15, na Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão, para fazer alguns testes no time do Grêmio de olho no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil marcado para dia 28, em Porto Alegre. O segundo duelo será dia 7 de março, em São Paulo.

No treino desta sexta-feira pela manhã, o treinador fez mistério na escalação da equipe. Lucas Silva pode substituir Jean Pyerre no meio-campo e formar um trio de volantes com Maicon e Matheus Henrique, enquanto Cortez poderá ganhar a vaga de Diogo Barbosa na lateral-esquerda.

Na zaga, Kannemann, recuperado de lesão, poderá ter como parceiro Paulo Miranda ou Rodrigues. O certo é que Alisson e Pinares cumprirão suspensão por cartões. O primeiro pelo terceiro amarelo e o segundo por expulsão.

A escalação será definida neste sábado, após o treino pela manhã. Uma provável escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa (Cortez); Maicon e Matheus Henrique; Ferreira, Jean Pyerre (Lucas Silva) e Pepê; Diego Souza.