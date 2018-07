Renato Gaúcho diz que empate contra o Santos foi 'vitória' para Grêmio

Renato Gaúcho festejou o empate sem gols com o Santos, no sábado, na Vila Belmiro. Como o Grêmio jogou quase toda a partida com um jogador a menos, depois da expulsão de Jonas ainda no primeiro tempo, o treinador comentou que o resultado pode ser considerado uma vitória para sua equipe.

"Pra gente foi uma vitória, não é fácil jogar com 10 homens contra uma qualidade da equipe do Santos. Dei os parabéns pela luta, pela garra, pela determinação. Saímos felizes", garantiu o técnico, acrescentando que o Grêmio segue com boas chances de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Eu tenho uma equipe que está concentrada nessa vaga. A equipe marcou, jogou, se impôs, mostrou porque quer chegar na libertadores. Eles estão se entregando dentro de campo. Esse grupo merece pelo o que vem fazendo, pode ter certeza que vamos continuar lutando", completou Renato.

Com o empate sem gols, o Grêmio chegou aos 54 pontos e está dois atrás do Botafogo, que hoje garantiria vaga na Libertadores.