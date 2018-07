Renato Gaúcho diz que Grêmio foi superior e minimiza expulsões

Satisfeito com a atuação do Grêmio, porém insatisfeito com o placar do Gre-Nal. Foi assim que Renato Gaúcho deixou o gramado da Arena Grêmio na noite deste domingo. Para o treinador, seu time fez boa apresentação. No entanto, o placar não foi justo, na sua avaliação. Ele acredita que a equipe da casa fez por merecer a vitória.

"Eu fiquei satisfeito. Minha equipe brigou, lutou. Nós não tivemos um Gre-Nal de grandes lances, mas foi um Gre-Nal bastante pegado, disputado palmo a palmo desde o início. Quanto ao jogo, cada um tem uma opinião", comentou o treinador, que apontou superioridade do Grêmio.

"Eu vi um time que buscou o gol o tempo todo e outra que cobrava lateral para encontrar uma falha do nosso time, que não aconteceu. Toda vez que tinha um lateral, eles cobraram para a área. O Grêmio buscou o jogo. Não jogou tão bem, mas se algum time buscou a vitória foi o Grêmio. O Inter veio para bater lateral para a área", criticou.

O empate sem gols foi marcado por entradas mais duras e por duas expulsões, de Edílson e Rodrigo Dourado, no segundo tempo. Uma confusão entre jogadores das duas equipes resultou nas expulsões. No caso de Edílson, ele acertou três socos em Dourado quando jogadores estavam embolados em discussão áspera.

Após reclamações de jogadores do Grêmio, a arbitragem expulsou também Dourado, gerando reclamações aí do lado do Inter. A respeito da polêmica, o técnico Renato Gaúcho minimizou as duas expulsões.

"É difícil não ter alguns jogadores expulsos no Gre-Nal. Aconteceu a expulsão do Edílson, como teve a do jogador do Inter. Da forma como o Gre-Nal é jogado, tem que dar um desconto. Não poderia acontecer, mas aconteceu", afirmou.