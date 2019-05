Renato Gaúcho diz que Grêmio não merecia perder para o Ceará

O técnico Renato Gaúcho destacou neste domingo a sua avaliação de que a derrota do Grêmio para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, foi injusta. Mas ele garante que seu time vai reagir e sair das últimas posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"O mais justo seria o empate, sem querer tirar os méritos do time deles. O Ceará fez os dois gols e depois o Paulo Vitor praticamente não fez mais nada e assistiu a partida. Mas não adianta ficar falando nada, porque o Ceará venceu e ponto final", cutucou o técnico, que tem sido pressionado pela falta de vitórias e de bons resultados.

A saída deste mau momento dependeria de uma mudança de postura de todos os jogadores, na avaliação de Renato. "Tenho conversando bastante com o grupo em termos de concentração e de foco. É preciso estar ligado desde o primeiro minuto de jogo. Faltou atenção, como nos dois gols que o Ceará fez na gente. Não é fácil sair atrás e depois buscar o resultado, principalmente fora de casa".

O técnico reforçou que seu time teve mais volume, principalmente no segundo tempo. "Até criamos algumas chances para marcar", disse, mas apontando achar que o caminho é manter o trabalho, reforçando os pontos positivos ara chegar às vitórias.

Após a terceira derrota em cinco jogos, o Grêmio ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com dois pontos. Supera o Vasco apenas no saldo de gols negativo: -3 a -7. A próxima chance de vencer no torneio vai ser no sábado, em casa diante do Atlético-MG, pela sexta rodada.

Antes disso, o Grêmio vai focar a Copa do Brasil, já que na próxima quarta-feira visitará o Juventude, às 21h30, em Caxias do Sul, para o jogo de ida das oitavas de final. O duelo de volta será no dia 29, em Porto Alegre.