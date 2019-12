Renato Gaúcho diz que renovação com Grêmio está próxima de ser concretizada

O clima no Grêmio é de descontração após a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, em Porto Alegre, que garantiu o clube na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Com a missão cumprida no Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho até brincou sobre a sua permanência na próxima temporada, que segundo ele e o presidente Romildo Bolzan Junior está próxima de ser concretizada.

"Falta o presidente me chamar para tomar um 'Cowboyzinho' (uísque puro, sem gelo)", disse o treinador, dando risada, ao ser questionado sobre a renovação de contrato na entrevista coletiva. O mandatário gremista disse que ambas as partes têm o mesmo objetivo e rebateu também em tom de humor: "Pode ser um chope porque eu ganho dele nos dois".

"Não significa isso (renovação) ainda. Embora o desejo é exatamente esse. Estamos aqui para fazer a projeção do que vem pela frente, do que fizemos. Conseguimos a classificação pela quinta vez consecutiva na Libertadores. O Grêmio tem situação de projeção para o ano que vem, vamos dar um voto de segurança que vamos ter um time muito forte para o ano que vem", prosseguiu Bolzan.

Renato Gaúcho exaltou a conquista da vaga direta na fase de grupos da Libertadores e elogiou o grupo de jogadores que comanda. "Eu garanti que o Grêmio estaria na Libertadores e isso se concretizou. É o quinto ano consecutivo, o quarto ano comigo. Devemos isso ao nosso grupo, se alguém merece uma classificação é ele", afirmou o treinador, que garante profissionalismo nas duas partidas que restam na temporada.

"Pelo profissionalismo que temos, não vou pedir para o grupo descansar. Ainda temos dois jogos, para ninguém dizer que beneficiamos o Cruzeiro ou o Ceará, vou fazer jogo normal", afirmou. Nesta quinta-feira, o Grêmio enfrenta a equipe mineira, em Porto Alegre, e no domingo encerra o Brasileirão contra o Goiàs, em Goiânia.