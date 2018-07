Renato Gaúcho elogia garra e determinação do Grêmio Para o técnico Renato Gaúcho, o time do Grêmio mostrou garra e determinação no jogo realizado na noite de sábado, que, segundo ele, foram fundamentais para conseguir a vitória sobre o Cruzeiro de Porto Alegre, por 3 a 2, na grama sintética do Estádio Passo D''Areia. O resultado garantiu a classificação gremista para a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho.