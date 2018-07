Renato Gaúcho elogia Grêmio, mas diz que resultado poderia ter sido ainda melhor

O Grêmio venceu o Veranópolis fora de casa por 2 a 0, neste domingo, e deixou encaminhada a vaga para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Apesar de ter a vantagem de perder por 1 a 0 no duelo de volta, em sua Arena, em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho afirmou que o resultado poderia ter sido ainda melhor.

"Com todo respeito, o Grêmio jogou muito bem, dominou os 90 minutos. Fizemos dois gols, mas perdemos alguns. Poderíamos ter feito mais. Mas não podemos reclamar. Temos que valorizar o adversário", comentou o treinador.

Renato Gaúcho também destacou os retornos do volante Maicon e do zagueiro Pedro Geromel, que estavam no departamento médico. "Nossa equipe é outra com todo mundo, até por termos entrosamento. É uma vantagem. Então a volta deles deu uma segurança em termos de qualidade e no passe", analisou.

A partida de volta contra o Veranópolis está marcada para o próximo sábado, às 16 horas, na Arena Grêmio. Antes, no entanto, o time tricolor enfrentará o América-MG, nesta quarta-feira, também em Porto Alegre, pela terceira rodada da Copa da Primeira Liga. Para este duelo, Renato Gaúcho deverá usar um time reserva.