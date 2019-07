Renato Gaúcho encaminha time reserva do Grêmio para enfrentar o CSA

Um dia depois de o Grêmio vencer o Libertad por 2 a 0, em Porto Alegre, no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o elenco do time retornou aos treinos na tarde desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. No local, o técnico Renato Gaúcho testou uma formação reserva em um coletivo que visou a partida da próxima segunda, às 20 horas, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo fechamento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira parte do treinamento desta sexta foi fechado, mas quando a imprensa pôde acompanhar outro período da atividade foi possível perceber que os jogadores que participaram por mais tempo no jogo com o Libertad realizaram apenas trabalhos regenerativos na academia de musculação do clube.

Os reservas e os atletas que atuaram por menos minutos na partida diante da equipe paraguaia participaram de um coletivo contra o time sub-20 gremista. Renato chegou a parar este treinamento em alguns momentos para dar orientações aos atletas e escalou a formação reserva com Júlio Cesar; Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan Mendes e Galhardo; Diego Tardelli, Pepê e Luan.

Já a outra equipe formou com Brenno; Vanderson, Rafael Costa, Rodriguez e Matheus Nunes; Fernando Henrique, Thaciano e Patrick; Vico, Elias e Da Silva. Entre estes 11 jogadores, Thaciano está suspenso e não pode encarar o CSA. O coletivo terminou empatado por 2 a 2, com Galhardo e Pepê marcando os gols por um time, enquanto Elias e Vico fizeram os do outro.

Depois do treinamento, o zagueiro David Braz, autor do segundo gol da vitória de quinta-feira à noite sobre o Libertad, concedeu entrevista coletiva. O defensor balançou as redes depois de ter substituído o atacante André, que foi sacado da equipe porque o técnico gremista precisou recompor a zaga por causa da expulsão de Geromel.

Como está suspenso para o jogo de volta com o Libertad, na próxima quinta-feira, em Assunção, Geromel deverá ser utilizado como titular da formação quase inteira reserva do Grêmio para segunda-feira. Já David Braz poderia ser poupado para entrar descansado para fazer dupla de zaga com o argentino Kannemann, que foi alvo de vários elogios pelo recém-contratado defensor gremista.

"É um jogador experiente. A gente percebe no dia a dia como gosta de atuar, e vai se entendendo. Se tiver a oportunidade de ter sequência ao lado dele, vamos procurar melhorar o entrosamento. Não só da dupla de zaga, mas o setor todo ter entrosamento", projetou Braz, para depois completar: "Se tiver essa sequência, vamos procurar trabalhar o máximo possível e continuar sendo uma equipe forte na defesa".