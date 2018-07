Renato Gaúcho esconde escalação do Grêmio, mas poupa Grohe, Cortez e Barrios

O técnico Renato Gaúcho fechou o treino do Grêmio deste sábado para a imprensa e deu poucas pistas sobre o time que entrará em campo para enfrentar o Flamengo no domingo, às 17 horas, na Arena do Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Renato poupa em treino e não define time titular

Certo apenas é que o goleiro Marcelo Grohe, o lateral-esquerdo Cortez e o atacante Barrios ficaram de fora da lista de relacionados e não vão para a partida. Barrios ainda se recupera de um problema muscular na coxa direita. Cortez levou uma pancada na coxa e será poupado. Grohe ficou de fora por cansaço físico.

O restante da equipe titular que enfrentou o Barcelona de Guayaquil na última quarta-feira pode entrar em campo pelo Brasileirão, já que a decisão do torneio acontecerá somente no dia 22, em Porto Alegre, contra o Lanús. A volta está marcada para o dia 28 na Argentina.

O Grêmio ocupa a quarta posição no Brasileiro, com 51 pontos, a oito de distância do líder Corinthians. O provável time que enfrentará o Flamengo terá: Paulo Victor; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Arthur, Ramiro Luan e Fernandinho; Jael.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros - Bruno Grassi e Paulo Victor.

Laterais - Edílson, Léo Moura, Leonardo e Marcelo Oliveira.

Zagueiros - Bressan, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere.

Meio-campistas - Arthur, Cristian, Jailson, Jean Pyerre, Kaio, Machado, Michel e Ramiro.

Atacantes - Beto da Silva, Dionathã, Everton, Fernandinho, Jael e Luan.