Renato Gaúcho esconde escalação do Grêmio para enfrentar o São Paulo no Morumbi

O técnico Renato Gaúcho manteve o costumeiro mistério e não revelou para a imprensa quais serão os titulares para a partida contra o São Paulo, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, em jogo que fechará a 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A escalação do atual vice-líder da competição deverá ser confirmada somente uma hora antes do duelo.

O comandante gremista entende que manter o sigilo sobre as suas ideias são uma forma de não dar vantagem desnecessariamente ao adversário. Mais uma vez, o treino da equipe tricolor gaúcha, em Porto Alegre - que encerrou a preparação para o confronto -, foi fechado para os jornalistas.

Dois desfalques já são certos: o atacante paraguaio Lucas Barrios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, na quarta-feira passada, em Salvador, além do zagueiro Rafael Thyere, com um entorse no tornozelo. Mas os substitutos de ambos são uma incógnita.

Outros três importantes jogadores do grupo gremista poderão retornar no duelo contra o time tricolor da capital paulista: o zagueiro Pedro Geromel, o volante Ramiro e o atacante Pedro Rocha. Os três participaram do treino deste domingo e deverão estar à disposição de Renato Gaúcho.

A escolha dos titulares e o esquema de jogo contra o São Paulo passarão também pela estratégia a ser adotada pelo comandante gremista para a sequência do Brasileirão, se intensifica ou não a perseguição ao líder Corinthians - a vantagem dos paulistas subiu para nove pontos (40 a 31) após a vitória do time alvinegro sobre o Fluminense, neste domingo, por 1 a 0 -, pois o clube porto-alegrense está envolvido em outros dois torneios nesta temporada: a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.

Pela competição sul-americana, o time brasileiro venceu o Godoy Cruz, na Argentina, por 1 a 0, na fase de oitavas de final, resultado que dá certa tranquilidade para o jogo da volta, no dia 9 de agosto, em Porto Alegre. Pelo torneio nacional, a situação é muito mais confortável. O Grêmio goleou o Atlético Paranaense, em casa, por 4 a 0, placar que praticamente define a passagem dos gaúchos para as semifinais da competição.