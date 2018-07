Renato Gaúcho exalta atuação de Barrios e diz que lesão de Bolaños pode ser grave

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, depois da vitória do Grêmio por 4 a 1 sobre o Guaraní-PAR pelo Grupo 8 da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho elogiou o centroavante Lucas Barrios, que ganhou chance no time titular e marcou três vezes no confronto realizado na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre.

"Barrios foi muito bem. No momento que o jogador entra em campo, ele tem que se doar, procurar fazer o que o treinador pede e ajudar o grupo", elogiou o treinador. "É importante o jogador buscar oportunidades e dar conta do recado", completou.

Apesar da vitória, que isolou o Grêmio na liderança do seu grupo, com 10 pontos, o time gaúcho teve duas baixas durante o jogo. Uma delas foi do meia Bolaños, que precisou ser substituído aos 13 minutos do primeiro tempo depois de sofrer um pisão do zagueiro Cabral, na grande área do time paraguaio.

Ainda sem uma avaliação dos médicos do clube, Renato adiantou que o equatoriano é dúvida para o jogo da próxima quarta, contra o Deportes Iquique, no Chile, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. "Conversei rápido com Bolaños. Ele sentiu o (músculo) adutor e, pelo que conheço de lesões, é quase impossível ele jogar no Chile", afirmou.

Quem também saiu do campo com dores musculares foi o volante Arthur, outro a precisar se substituído durante a partida contra o rival paraguaio. "Parece que ele sentiu uma fisgada e tirei ele para não agravar", disse o treinador.

A situação do Grêmio na Libertadores é confortável. Um empate no Chile garante o time nas oitavas de final. Depois da vitória, o time gaúcho abriu três pontos de vantagem sobre o vice-líder Guaraní e quatro sobre o Deportes Iquique. O lanterna Zamora ainda não pontuou no torneio.