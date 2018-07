Renato Gaúcho exalta boa atuação de Conca no Fluminense

VOLTA REDONDA - O técnico Renato Gaúcho não escondeu a sua empolgação com a boa atuação do argentino Conca pelo Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu, conquistada neste domingo, em Volta Redonda, onde o time conquistou o seu primeiro triunfo neste Campeonato Carioca. Além de marcar um gol, o meio-campista foi o principal destaque tricolor no confronto válido pela terceira rodada do torneio estadual.

"O Conca jogou muito bem, todos sabem das suas qualidades. Ele está sofrendo um pouco também, por ter apenas pouco mais de uma semana de pré-temporada. Conca jogou em dezembro, veio para o Rio e trabalhou na pré-temporada. É bom ver o Conca fazer golaço, mas também pelo que fez durante a partida. Ele é um jogador inteligente. Importante é jogar o que sabe. Vai nos ajudar. Esperamos que ele não sinta o desgaste lá na frente", disse o treinador.

Conca não pôde realizar a pré-temporada do Fluminense desde o seu início pelo fato de ter disputado o Mundial de Clubes da Fifa pelo Guangzhou Evergrande, no fim de dezembro, quando ajudou a sua ex-equipe a terminar a competição na quarta posição. Por isso, o argentino ainda luta para atingir a condição física ideal.

A primeira vitória do Fluminense neste Carioca também fez Renato Gaúcho admitir que a equipe começou a evoluir, depois de ter amargado um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos da competição. "O time vem melhorando, não vai ficar 100% da noite para o dia, mas temos evoluído. Contra o Bonsucesso a equipe foi bem. No confronto com o Nova Iguaçu teve alguns períodos bons e outros ruins. Superamos as dificuldades e conseguimos a vitória, que é o mais importante", enfatizou.